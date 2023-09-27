Махачкала, 27 сентября, 2023, 21:30 — ИА Регнум. В результате перестрелки в Дагестане были убиты два человека, в том числе сотрудник полиции, сообщили 27 сентября в МВД. Ещё несколько человек получили ранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Перестрелка

«Сегодня, примерно в 17:30 в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления МВД по Дагестану.

МВД по подозрению в причастности к этому преступлению разыскивает местного жителя Багаудина Гусенгаджиева, 1997 года рождения, отметили в управлении, призвав тех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, обратиться в полицию.

Также в управлении сообщили, что участники инцидента покинули место происшествия на четырёх автомобилях — Lexus, Lada Vesta, РАФ и Toyota.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Вечером 15 сентября на Таракановском шоссе в Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Mercedes-Benz без номеров, но водитель проигнорировал требования полицейских, пытаясь скрыться, а позже покинул автомобиль и при попытке задержать его выстрелил в полицейского. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.