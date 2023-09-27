Москва, 27 сентября, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе, это приведёт к движению назад с точки зрения свободы финансового рынка, заявила 27 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в МГУ.

Duma.gov.ru Эльвира Набиуллина

По её словам, у Китая есть управляемый валютный курс, множественность процентных ставок и ограничения на движение капитала. Глава ЦБ напомнила, что Пекин уже несколько десятилетий пытается либерализовать движение капитала и финансовые рынки.

«Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ России изучает китайский опыт, как и опыт многих других стран, однако напрямую применить его не может.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на заседании Совета Федерации, предложил решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счёт изучения китайского опыта, где существует некая «мембрана» между внутренним валютным рынком и внешним. Он отметил, что эту позицию Минэкономразвития обсуждает с ЦБ.

Решетников объяснил необходимость создания подобной «мембраны» тем, что более трети валютной выручки (35%) возвращается в страну в рублях и ведомство совместно с ЦБ изучает, откуда экспортёры берут такие рубли. Он обратил внимание на то, что ситуация носит более сложный характер и не сводится к вопросу, вернуть ли обязательную продажу валютной выручки или не возвращать.

В этот же день в пресс-службе ЦБ отметили, что сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведёт к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом. В Банке России подчеркнули, что ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования, но не как инструмент долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса.