Севастополь, 27 сентября, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 27 сентября вечером сообщил об отмене воздушной тревоги в городе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Развожаев

«Отбой воздушной тревоги!», — написал он в своём Telegram-канале.

Как предавало ИА Регнум, воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 20:00 мск.

Одновременно с этим власти сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту, а также о временном прекращении движения морского и наземного транспорта.

Последний раз сигнал тревоги в Севастополе звучал 25 сентября. Глава города позднее рассказал, что российские силы ПВО сбили одну ракету ВСУ в районе аэродрома «Бельбек».

Ракетную атаку на Крым ВСУ также осуществили и в ночь на 22 сентября. Развожаев заявлял, что главной целью атаки был штаб Черноморского флота ВМФ РФ. Большая часть ракет была сбита силами ПВО, но здание получило повреждения. Также в сентябре 2023 года ВСУ совершили несколько попыток атаковать Крым и Севастополь с использованием беспилотников.