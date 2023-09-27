Якутск, 27 сентября, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Пропавшая 17-летняя жительница Якутска Кира П. найдена мёртвой, сообщил 27 сентября осведомлённый источник ИА Регнум.

Утром 27 сентября сотрудники МЧС обнаружили тело девушки под мостом через озеро Талое. Ранее, с 25 сентября, Кира числилась как пропавшая без вести. Местные СМИ сообщали, что девушка ушла из дома после ссоры с матерью.

Проверив данные камер наблюдения, правоохранители установили, что около 5 утра 25 сентября девушка покинула дом, а 40 минут спустя пришла к озеру через мост, рядом с которым и было найдено её тело.

Девушка училась на втором курсе педагогического колледжа, на профилактическом учёте в психоневрологическом диспансере не состояла, отметил источник ИА Регнум.

В колледже правоохранителям сообщили, что Кира хорошо училась, выглядела как доброжелательная и спокойная, но скрытая девушка, и близких друзей в образовательном учреждении у неё не было.

Также, по данным источника агентства, не была неблагополучной и семья погибшей. Материальный достаток семьи (у погибшей остались две старшие сестры и одна младшая) был невысоким, её жилищные условия были оценены как удовлетворительные.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину самоубийства. Изъят телефон погибшей. Предсмертной записки девушка не оставила.