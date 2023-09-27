Севастополь, 27 сентября, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли после объявления воздушной тревоги в Севастополе. Об этом 27 сентября сообщил Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Кроме того, на время воздушной тревоги в Севастополе прекратил движение морской и наземный транспорт, сообщила в Telegram-канале дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу.

Последний раз сигнал тревоги в Севастополе звучал 25 сентября. Глава города позднее рассказал, что российские силы ПВО сбили одну ракету ВСУ в районе аэродрома «Бельбек».