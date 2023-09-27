Севастополь, 27 сентября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил 27 сентября губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Одновременно с этим власти сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Севастополе вечером 25 сентября. Перекрывалось движение по Крымскому мосту, также приостанавливалось движение морского и наземного транспорта в городе. Позднее Развожаев сообщил, что российские силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек.

22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе. СМИ сообщили, что ВСУ могли использовать для удара дальнобойные ракеты Storm Shadow. Гражданская инфраструктура при ударе не пострадала. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили пять ракет в ходе отражения этой атаки.

По данным сервиса FlightRadar24, во время атаки ВСУ на штаб ЧФ самолёт-разведчик военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon выполнял полёт возле побережья Чёрного моря. Атака на Севастополь реализовывалась Киевом в тесной координации со специалистами из США и Великобритании, заявила 27 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.