Стокгольм, 27 сентября, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Организаторы чемпионата Европы 2024 года по футболу в Швеции среди девушек до 17 лет не допустят российскую команду до участия в турнире. Об этом сообщила пресс-служба Шведского футбольного союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

В заявлении говорится о том, что по мнению правления федерации, сборная Швеции (взрослая и молодёжная) по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом.

«Полностью поддерживаем позицию, которую согласовала Шведская спортивная конфедерация совместно со Шведским олимпийским комитетом, паралимпийским комитетом и специализированными спортивными федерациями — российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к участию в международных соревнованиях, пока продолжается конфликт на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что финальная часть чемпионата Европы пройдет в Швеции в мае 2024 года.

«Мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьёвка уже проведена.

Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна, национальной символики на форме и не на территории России.

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил 21 сентября, что не исключает возможности участия российской сборной по футболу в следующем чемпионате мира.

В марте 2023 года ФИФА поменяла формат проведения чемпионата мира. Так, участников турнира будут делить на 12 групп по четыре команды, в финале состязания сойдутся 48 команд. В 1/16 финала чемпионата мира выйдут команды, занявшие в своих группах первое и второе места, а также восемь ставших третьими сборных, а общее число матчей на турнире возрастёт до 104 вместо 80.

В марте 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА решили отстранить сборные России от соревнований, из-за чего российские клубы не были допущены до еврокубков.

Через год Спортивный арбитражный суд опубликовал постановление, в котором говорится, что решение об отстранении российских клубов от участия в турнирах УЕФА не является дискриминационным. 22 июня представитель УЕФА Йозеф Климент на конференции РФС в Москве выразил надежду на то, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил 21 сентября, что не исключает возможности участия российской сборной по футболу в следующем чемпионате мира.