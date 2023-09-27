Посёлок Новогорелово, Ленинградская область, 27 сентября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. В посёлке Новогорелово Ленинградской области следователи устанавливают обстоятельства получения травмы воспитанником детского сада, сообщила 27 сентября пресс-служба СУСК по региону в своём Telegram-канале.

«В рамках проверки будут выполнены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц детского дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как ранее стало известно 78.ru, отец одной из девочек, забирая ребёнка из детского сада, обнаружил на шее ребёнка следы удушения. Мужчина тут же направился к заведующей, которая выяснила, кто именно из воспитателей нанёс травму ребёнку и уволила её. Родителю она посоветовала обратиться в полицию.

Как передавало ИА Регнум, в январе трагический случай произошёл в Екатеринбурге в конце января. Сообщалось, что во время катания с горки, которая находится на территории детского сада, девочка получила травму. Малолетняя воспитанница зацепилась находившимся у неё на шее шарфом за конструктивный элемент горки.

Воспитатель пыталась помочь девочке, затем ребёнка госпитализировали. К сожалению, спасти её жизнь не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.