Вашингтон, 27 сентября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Бежавший в КНДР американский военнослужащий Трэвис Кинг был взят под стражу в юрисдикции Соединённых Штатов. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на высокопоставленную представительницу Белого дома.

По его данным, Кинг был передан представителям США, находящимся в Китае.

Как передавало ИА Регнум, американский солдат Трэвис Кинг, который в июле самовольно пересёк демаркационную линию со стороны КНДР и был взят под стражу, намеревается просить убежища там или в третьей стране. Отмечается, что в ходе расследования беглец признался, что «питал антипатию к нечеловеческому унижению, расовой дискриминации» в армии США и решил перейти в КНДР. Кинг также заявил, что «разочаровался в несправедливом американском обществе и хочет просить убежища».

Американские аудиторы всерьёз заинтересовались причинами кризиса внутри вооружённых сил США. Они начали проводить независимые инспекции всего — от программ закупки вооружений до состояния казарм, где проживают американские солдаты. И в каждом конкретном случае выявили мириады проблем и неурядиц, которые годами не решаются. Счётная палата США опубликовала несколько отчётов о положении дел внутри Пентагона. Такие аудиты в Америке проводятся регулярно — раз в несколько лет. Но именно итоги нынешних инспекций, самых масштабных в современной истории, оставили аудиторов в гнетущем состоянии.