Москва, 27 сентября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Украинская сторона извратила и ложно интерпретировала слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, отмечает в своем телеграм-канале писатель, телерадиоведущий, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

«Телеграм-каналы залихватски объявили, что министр обороны Сергей Шойгу якобы объявил СВО до 2025 года, — пишет Гаспарян. — На деле это, конечно, не так: речь шла о планах до 2025 года по наращиванию потенциала Вооруженных сил РФ и исполнении целей и задач СВО».

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, 26 сентября, выступая на заседании коллегии Министерства обороны РФ, Сергей Шойгу, в частности, заявил, что российская армия продолжает наращивать боевую мощь, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учётом опыта специальной военной операции. «Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», — подчеркнул он.

То, что сообщения украинских СМИ — «фейк, стало ясно довольно быстро», — соглашается с Гаспаряном в своем авторском канале политолог Алексей Мартынов. «У Сергея Шойгу говорилось про то, что цели и задачи СВО должны быть решены к 2025 году, говорилось про перевооружение российской армии новейшим оружием к тому же периоду», — поясняет Мартынов и добавляет, что украинские СМИ «решили, что это про их войну».

«Что удивляет — откуда у них столько оптимизма берется? — недоумевает политолог. — В нынешнем режиме СВО и при сокращающихся поставках натовских «просрочек» им бы до Нового года продержаться и то чудо!».

Эксперты напоминают, план наращивания мощи за счёт современных видов вооружений и совершенствования подготовки войск «был разработан ещё до начала СВО». «Документ, — подчеркивает Гаспарян, — кстати, связан и с указами президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», где были определены пути решения проблем в военной сфере, культурной, социальной и т.д.».

Специалисты призывают не поддаваться провокациям и отмечают, что — общество уже выработало иммунитет к таким фейкам.