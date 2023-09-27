София, 27 сентября, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Парламент Болгарии после трёхчасовых дебатов проголосовал за поставку Украине непригодных к эксплуатации ракет С-300, передаёт 26 сентября The Sofia Globe.

super-arsenal.ru С 300

По данным издания, часть заседания парламента прошла в закрытом режиме. Перед депутатами выступал главнокомандующий ВС Болгарии Эмиль Ефтимов.

В ходе открытой части заседания глава комитета парламента Болгарии по обороне Христо Гаджев заявил, что в Киев предполагается отправить вышедшие из строя боеприпасы, которые не смог отремонтировать даже их производитель.

Также Гаджев сказал, что количество передаваемых ракет будет «минимальным», и это не поставит под угрозу боеготовность болгарской армии. Кроме того, поставка снимет риск, возникающий в процессе хранения непригодных боеприпасов, добавил глава комитета.

Как сообщало ИА Регнум ранее, решение о передаче Украине непригодных ракет для С-300 утвердил 26 сентября комитет парламента Болгарии по обороне. Власти Украины ранее заявляли о готовности отремонтировать ракеты и поставить их на вооружение, отмечали авторы проекта. Также в пакет помощи ВСУ было предложено включить списанные боеприпасы для автоматического стрелкового оружия.

Россия призвала Болгарию пересмотреть это решение для недопущения нарушения международного права в области военно-технического сотрудничества, сообщили 27 сентября в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Соглашение России и Болгарии о военно-техническом сотрудничестве предполагает, что передача третьей стороне вооружения и техники, полученных в результате двустороннего сотрудничества, недопустима без предварительного письменного согласия России, напомнили в службе.

В июле 2023 года парламент Болгарии проголосовал за отправку Киеву около 100 старых бронетранспортёров. Тогда авторы инициативы заявляли, что София якобы не нуждается в этих машинах, которые были приобретены несколько десятилетий назад для нужд МВД.