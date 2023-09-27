Калуга, 27 сентября, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Калужский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в 1941–1943 годах на территории Калужской области. Видеотрансляция заседания велась в одной из социальных сетей на странице федерального проекта «Без срока давности».

Суд удовлетворил соответствующее заявление прокурора Калужской области Константина Жилякова.

«Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками на территории Калужской области в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 год в отношении не менее 326 тысяч советских граждан… военными преступлениями и преступлениями против человечества», — объявил судья.

В ходе заседания Жиляков отметил, что в результате преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории районов, которые входят в состав нынешней Калужской области, пострадали не менее 326 тысяч мирных жителей и военнопленных, материальный ущерб составил около 13 триллионов рублей в пересчёте на современные деньги. Согласно данным Генпрокуратуры, общее число жертв за период оккупации нацистами в Калужской области с октября 1941 по сентябрь 1943 года превысило 26 тысяч человек, полностью уничтожено было более 320 населённых пунктов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия немецко-фашистских войск под Сталинградом во время Великой Отечественной войны. Волгоградский областной суд удовлетворил заявление прокуратуры Волгоградской области о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированной в период с июля 1942 г. по февраль 1943 г. территории региона.

Суд установил, что нацисты с первых дней вторжения на территорию Сталинградской области пытали, избивали и грабили мирных граждан. Оккупационные немецкие власти ввели трудовую повинность на работы в пользу Германии, а также конфисковывали запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы. При этом пытавшихся противостоять бесчинствам захватчиков мирных жителей расстреливали. Всё это происходило на всей оккупированной территории региона.

За период оккупации не менее 131 тыс. мирных жителей погибли в результате бомбардировок и артобстрелов, а общее число жертв в регионе превысило 361 тыс. человек. Свыше 95 тыс. военнопленных, проходивших службу в Красной армии — вооружённых силах СССР и захваченных нацистами в ходе ожесточенных боёв, содержались в 47 лагерях на территории области, где подвергались жесточайшим пыткам, избиениям, казням.