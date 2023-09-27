Москва, 27 сентября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. В Краснодаре в припаркованном автомобиле обнаружили тело старшего оперуполномоченного по противодействию экстремизму. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным собеседника агентства, тело полицейского Владимира К. с огнестрельным ранением нашла его супруга 26 сентября, когда они вместе собирались ехать в поликлинику. За день до этого Владимир внезапно не вышел на работу, в связи с чем была начата проверка. Никакого оружия на имя полицейского зарегистрировано не было, предсмертной записки не обнаружено.

Правоохранители в качестве версии гибели коллеги рассматривают версию о суициде.

16 сентября СК России возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника ДПС в перестрелке. Так, правоохранители пытались остановить автомобиль нарушителя, но водитель достал оружие и открыл стрельбу.