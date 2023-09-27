Москва, 27 сентября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Только в октябре потребители смогут ощутить эффект от введённых на прошлой неделе правительством мер по сдерживанию цен и временному запрету на экспорт бензина и дизельного топлива. Таким прогнозом в беседе с ИА Регнум поделился заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Ранее в ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин потребовал разобраться с ценами на топливо. По его мнению, власти и нефтяные компании должны более оперативно реагировать на ситуацию с ценами на топливо. Президент призвал членов правительства «плотнее работать с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность».

По мнению Фролова, президент справедливо держит на контроле ситуацию на нефтерынке в стране, однако, поскольку жёсткие меры по запрету топлива на экспорт вступили в силу только в конце прошлой недели, то невозможно ожидать полноценного результата на рынке уже сейчас. Эксперт обратил внимание, что пока можно наблюдать первые итоги ограничений на экспорт.

«На данный момент мы видим коррекцию на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, которая привела лишь к тому что уровень котировок вернулся примерно на уровень пятницы, 22 сентября. То есть с начала прошлой недели началось снижение котировок. То есть за последнюю неделю бензин подешевел в среднем примерно на 15 тысяч рублей на тонну. Это очень большая величина и текущий рост котировок ненамного снизил суммарное сокращение», — поделился Фролов.

Однако, как отметил специалист, большие вопросы остаются именно к розничному рынку. Фролов пояснил, что запрет на экспорт ввели в четверг, а розничный рынок устроен так, что влияние от мер будет заметно лишь в октябре. По словам эксперта, бензин по новой стоимости некоторые регионы страны смогут получить только примерно через месяц, так как физически невозможно его доставить раньше.

«Но можно сделать вывод, что сдерживание имело место, и оно дало результат. И эта ситуация не может разрешиться моментально, потому что невозможно по всей стране быстро развезти бензин, который будет оплачиваться по новым котировкам. Автомобилисты в стране конечно пока смотрят на ситуацию негативно, потому что для них пока нет очевидного выигрыша от запрета экспорта. Но парадокс в том, что о потребителе заботятся, потому что если бы сдерживания цен не произошло, то и сейчас цены на бензин были бы ещё выше», — указал Фролов.

С ним согласился и генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он отметил, что как рассказывал вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом — эффект от запрета на экспорт есть, потому что биржевые цены довольно резко пошли вниз.

«Рассчитывать, что цены на заправках упадут на 20% пока не приходится. Меры приняты всего неделю назад, они жёсткие. Они привели к обвалу цен в опте. Это уже эффект. Решения приняты, цены начали стабилизироваться. Осенью ситуация изменится, к тому же вскоре Россия перейдёт ещё и на зимний дизель. Потребитель почувствует остановку роста цен в ближайшие месяцы», — рассказал Симонов.

Он также обратил внимание, что ситуация с ростом цен на топливо и вынужденными мерами правительства была ожидаема, поскольку увеличивается мировая цена на нефть и спрос на дизель. Также экспортная альтернатива в пользу дизеля существенно выросла. Однако, Симонов считает решение правительства тяжёлым, а потому предчувствует его пересмотр.

«Просто нужно честно сказать — задача наполнения бюджета нефтяными деньгами требует активного экспорта. На самом деле нефтяники довольно сильно обложены налогами в ситуации, когда они вынуждены искать варианты экспорта чтобы ещё и наполнять бюджет. И чтобы государство имело возможности существенно нарастить свои расходы, экспорт будет нужен», — заключил Симонов.

Президент России Владимир Путин также на совещании с правительством заявил, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов можно использовать механизмы, которые уже применяются при регулировании экспорта удобрений. Отмечалось, что на цену топлива в России влияют в том числе рост мировых цен на нефть и ослабление рубля. Запрет на экспорт бензина и дизельного топлива привёл к снижению цен на 20% и 16% соответственно. В ближайшее время будут приняты новые меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Председатель правительства Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление о введении в России временного ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. В правительстве пояснили, что такое решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения призваны помочь насытить внутренний рынок топлива и тем самым снизить цены для потребителей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 20 сентября в Минэнерго анонсировали радикальные меры по борьбе с «серым экспортом» нефтепродуктов. Эти меры должны снизить цены на топливо на внутреннем рынке, заявил на слушаниях в Госдуме первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.