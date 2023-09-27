Москва, 27 сентября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Доля доллара в международных расчётах через межбанковскую систему SWIFT в августе обновила свой исторический максимум, составив 48,03%.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Как следует из данных системы, которые проанализировало «РИА Новости», по сравнению с рекордными значениями июля этот показатель вырос еще на 1,57 процентного пункта.

Также на рекордно высоких уровнях находится и китайский юань. Так, доля международных расчётов в этой валюте по итогам августа составила 3,47%. Этот показатель на 0,41 процентного пункта больше, чем в июле.

При этом доля евро обновила свои рекордно низкие значения. По итогам августа она растеряла еще 1,22 процентного пункта, составив 23,2%. Сокращение использования евро в первую очередь связано с потерей его популярности за пределами еврозоны. Платежи в евро в остальном мире сократились с 36,44% в августе 2022 года до лишь 12,7% в августе 2023 года.

Как отмечал в беседе с ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве Алексей Зубец, через пять-семь лет доля юаня в международных расчётах может вырасти до 10%. По его словам, роль юаня будет расти, потому что Китай — основной покупатель сырьевых активов — нефти, металлов и всего, что нужно для промышленности.

По мнению Дениса Перепелицы, директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, государства БРИКС могут ускорить процесс отказа мировой экономики от доллара.

Между тем, как полагает бывший заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, глобальный отказ от доллара окажется небыстрым, так как эта валюта остается доминирующей в ценообразовании и расчётах при купле–продаже биржевых товаров, а также в международных резервах и банковских депозитах. Кроме того, в долларах идёт больше заимствований в форме международных выпусков облигаций. Таким образом, по мнению Сторчака, говорить о закате эпохи доллара — значит выдавать желаемое за действительное.