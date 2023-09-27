Париж, 27 сентября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Украинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО. Об этом написала французская газета Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинские бойцы, отправленные изучать методы ведения войны в Великобританию, Испанию, Германию или Польшу, признаются в своем разочаровании», — говорится в публикации.

Так, один из бойцов ВСУ, который прошёл подготовку на Западе, отметил, что, сами инструкторы не всегда знают, как поступать в случае непредвиденной ситуации.

Отмечается, что наиболее плачевна ситуация наблюдается с аэроразведкой дронами, инструкторы утверждают, что она не входит в программу подготовки НАТО, при использование дронов является неотъемлемой частью боевых действий на Украине.

Как передавало ИА Регнум, после трёх месяцев активных боёв с начала контрнаступления ВСУ в зоне спецоперации эффективность бригад украинской армии, проходивших обучение у инструкторов НАТО, оказалась низкой. Переход ВСУ на стандарты НАТО начался в 2015 году. Для быстрого введения западных военных стандартов НАТО вызвалось обучить несколько групп украинских бойцов. Всего Евросоюз и США подготовили девять украинских бригад, в состав которых вошли примерно 36 тысяч человек.

Успехов на фронте украинской армии это не принесло. ВСУ до сих пор не смогли продвинуться в боевых действиях. Более того, всё чаще украинские бойцы жалуются на то, что натовское обучение оказалось пустой тратой времени.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В бой пошли бригады, подготовленные НАТО, вскоре в Сети появились кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков.

В сентябре в ВСУ назвали катастрофической первую фазу контрнаступления, потери в которой составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы. Боец с позывным Кук отметил, что первая фаза контрнаступления в июне–июле отметилась «мясными» штурмами.