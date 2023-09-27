Самара, 27 сентября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Двое жителей Самары набросились с кулаками и повалили на землю девушку, которая пнула принадлежащую одному из них собаку. Пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Кадр из видео Двое жителей Самары набросились с кулаками и повалили на землю девушку, которая пнула принадлежащую одному из них собаку

По данным ИА Регнум, инцидент произошёл вечером 26 сентября во дворе дома на улице Дмитрия Донского.

К девушке подбежал гулявший во дворе йоркширский терьер и начал лаять. Возможно, испугавшись лая, прохожая пнула собаку. Владелец терьера и его спутница решили заступиться за животное. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

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