Краснодар, 27 сентября, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Каждый второй объект российского энотуризма находится в Краснодарском крае. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель, выступая на стратегической сессии в рамках открытия первого эногастрономического фестиваля «Черноморская винная неделя».

Пресс-служба администрации Краснодарского края Краснодарские виноградники

«Краснодарский край по праву считается винодельческим регионом номер один в России, — отметил Руппель. — И дело не только в производстве напитков — традиционно практически каждая вторая бутылка отечественного вина выпускается здесь. Но еще и в культуре виноделия, в его эстетике — именно это привлекает туристов». Он рассказал, что в Кубани действуют более 100 объектов аграрного туризма, из них почти 30 эногастрономические. Между тем, по подсчетам экспертов, в России всего порядка 70 виноделен и виноградарских хозяйств принимают туристов. «То есть практически каждый второй объект энотуризма находится в нашем крае», — резюмировал вице-губернатор Краснодарского края.

Руппель выразил уверенность, что при достаточном развитии энотуризм станет дополнительным драйвером экономического развития для «винных» регионов, которых в стране не так много. Черноморская винная неделя, по его мнению, может стать очередным шагом в этом направлении.

В фестивале «Черноморская винная неделя» принимают участие 17 виноделен, которые открыты для гостей с 25 по 28 сентября. С 29 сентября по 1 октября основной площадкой станет село Абрау-Дюрсо, где будут проходить культурно-массовые и спортивные мероприятия для взрослых и детей.