Москва, 27 сентября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Бывшая жена режиссёра Фёдора Бондарчука Светлана снова подала в суд на бывшего мужа, требуя повторного раздела совместно нажитого имущества.

Кадр из видео Светлана Бондарчук

Развод Бондарчуков был завершён еще в 2016 году. Суд оставил Светлане Бондарчук две квартиры на Патриарших прудах, одну из которых, по её словам, она использует для хранения одежды. И Фёдор, и Светлана Бондарчук за это время вступили в новые браки.

При первом разделе имущества суд не принимал решений в отношении загородного коттеджа на Рублёвском шоссе (стоимость оценивается в более чем 400 млн рублей) и 3-комнатной квартиры на Мосфильмовской площадью 186 кв. м. (более 100 млн рублей).

Кроме того, по некоторым данным, Светлана Бондарчук владеет долей в 30% в одном из ресторанов бывшего мужа, также ей официально принадлежат бистро «Березка» и фитнес-клуб.

Новое дело о разделе имущества было зарегистрировано в суде, по информации ИА Регнум, 26 сентября.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года Светлана Бондарчук сообщила, что полугодом ранее у неё родился ребёнок. Также у 54-летней журналистки есть двое детей, рождённых в браке с Фёдором Бондарчуком. В свою очередь жена Фёдора Бондарчука актриса Паулина Андреева в марте 2021 года сообщила, что родила ребёнка.