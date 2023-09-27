Москва, 27 сентября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Сын олимпийского чемпиона в составе сборной России по хоккею Ильи Ковальчука Филипп Ковальчук был вызван в младшую юношескую сборную России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

(сс) Александр Головко Илья Ковальчук

Команда футболистов не старше 14 лет будет играть на турнире развития УЕФА, который состоится в Белоруссии с 3 по 8 октября. Её соперниками станут сверстники из Киргизии, Таджикистана и Белоруссии. Сборная под руководством Владимира Волчека будет проводить сбор в Москве до 1 октября.

Сыну Ильи Ковальчука 14 лет, он занимается в академии бразильского «Сан-Паулу» с 2019 года.

Как передавало ИА Регнум, Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьёвка уже проведена.

Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна, национальной символики на форме и не на территории РФ.

В марте 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА решили отстранить сборные России от соревнований, из-за чего российские клубы не были допущены до еврокубков.

Через год Спортивный арбитражный суд опубликовал постановление, в котором говорится, что решение об отстранении российских клубов от участия в турнирах УЕФА не является дискриминационным. 22 июня представитель УЕФА Йозеф Климент на конференции РФС в Москве выразил надежду на то, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил 21 сентября, что не исключает возможности участия российской сборной по футболу в следующем чемпионате мира.