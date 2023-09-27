В сборную России U14 по футболу вызвали сына хоккеиста Ильи Ковальчука
Москва, 27 сентября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Сын олимпийского чемпиона в составе сборной России по хоккею Ильи Ковальчука Филипп Ковальчук был вызван в младшую юношескую сборную России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Команда футболистов не старше 14 лет будет играть на турнире развития УЕФА, который состоится в Белоруссии с 3 по 8 октября. Её соперниками станут сверстники из Киргизии, Таджикистана и Белоруссии. Сборная под руководством Владимира Волчека будет проводить сбор в Москве до 1 октября.
Сыну Ильи Ковальчука 14 лет, он занимается в академии бразильского «Сан-Паулу» с 2019 года.
Как передавало ИА Регнум, Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций принял решение допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьёвка уже проведена.
Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна, национальной символики на форме и не на территории РФ.
В марте 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА решили отстранить сборные России от соревнований, из-за чего российские клубы не были допущены до еврокубков.
Через год Спортивный арбитражный суд опубликовал постановление, в котором говорится, что решение об отстранении российских клубов от участия в турнирах УЕФА не является дискриминационным. 22 июня представитель УЕФА Йозеф Климент на конференции РФС в Москве выразил надежду на то, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил 21 сентября, что не исключает возможности участия российской сборной по футболу в следующем чемпионате мира.