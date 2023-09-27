Москва, 27 сентября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку. Соответствующе указы опубликованы на сайте Кремля.

Mil.ru Истребитель-бомбардировщик Су-34

В документах указано, что 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку присваивается наименование «гвардейский» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полков в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

«Присвоить 47-му бомбардировочному авиационному полку почётное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 47 гвардейский бомбардировочный авиационный полк», — говорится в указе.

Отмечается, что 159 истребительный авиационный полк впредь будет именоваться 159 гвардейский истребительный авиационный полк.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин присвоил 332-му отдельному вертолётному полку почётное наименование «гвардейский». 332-й отдельный вертолётный полк был образован в 1940 году и вошёл в состав смешанной авиадивизии Ленинградского военного округа. В годы Великой Отечественной войны 12 лётчиков полка были удостоены звания Героя СССР.