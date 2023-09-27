Москва, 27 сентября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела, возбуждённого на Украине, которое касается стремительной сдачи России части Херсонской и Запорожской областей. «РИА Новости» попытались разобраться, чего на самом деле добиваются украинские власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Как говорится в материале, обвинений пока никому предъявлено не было, однако речь идёт о государственной измене и халатном отношении к военной службе, в первую очередь — ненадлежащее качество минирования мостов и зданий. В рамках этого дела уже были допрошены несколько генералов, в том числе и Залужный.

Ранее в Киеве утверждали, что Херсон был потерян из-за предательства в рядах СБУ. Глава херсонского управления ведомства генерал Сергей Криворучко якобы приказал своим сотрудникам эвакуироваться, а его помощник — полковник Игорь Садохин — повёл российские войска в обход минных полей и корректировал удары авиации. Также у Киева возникали вопросы, почему не был взорван Антоновский мост через Днепр.

Тогда разразился крупный скандал, результатом которого стала отставка главы СБУ и друга детства главы киевского режима Ивана Баканова. 25 августа он покончил жизнь самоубийством в собственном кабинете. Рядом с телом была найдена предсмертная записка — рапорт, адресованный главе СБУ Василию Малюку. В своей смерти Бакаев попросил винить руководство службы, которое, по его словам, относилось к нему предвзято и своими действиями постоянное унижало его честь и достоинство.

Сейчас же ответственность за Антоновский мост решили возложить на ВСУ. По этому уголовному делу проходят и херсонские чиновники, в том числе экс-председатель областной военной администрации Геннадий Лагута, который 17 сентября покончил с собой. Как утверждают местные СМИ, чиновник в подробностях знал, как Россия брала под контроль Херсонскую область.

Обозреватели «РИА Новости» связывают возбуждение «херсонского» уголовного дела с тем, что между главкомом ВСУ и главой киевского режима Владимиром Зеленским существует скрытый конфликт, который уже давно обсуждается в СМИ. По их данным, если Залужный всерьёз займётся политикой, то он составит весомую конкуренцию Зеленскому.

Причём сообщалось, что Залужного готова поддержать оппозиция во главе с экс-президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. На Западе его тоже хвалят, называя «первым после бога» для украинских солдат.

Как полагают эксперты, Зеленскому это уголовное дело нужно для президентских и парламентских выборов. «Чем ближе голосование, тем важнее сбить рейтинг Залужного, которого готовы поддержать влиятельные политические группы», — отметил в беседе с агентством эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Кроме того, добавил он, в Киеве хотят переложить на кого-то вину за свои ошибки или, если не получится, отвлечь от них внимание.

Эксперт при этом уверен, что Залужного вряд ли назначат главным обвиняемым, так как это опасно. Главкома просто постараются замазать неприятной историей, чтобы подорвать к нему доверие. До приговора дело не дойдет.

Тем временем, как предавало ИА Регнум, советник руководителя офиса главы киевского режима Сергей Лещенко назвал «выдумкой» сообщения о том, что главком ВСУ имеет какой-либо статус по уголовному делу. По его словам, эта информация является «выдумкой от первой до последней буквы».