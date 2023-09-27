Санкт-Петербург, 27 сентября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Выставлено на продажу торпедо автомобиля «Москвич-2141», на котором в 1990 году разбился музыкант Виктор Цой, передаёт 27 сентября РЕН ТВ.

Галина Кмит/РИА Новости Виктор Цой

Передняя панель автомобиля хранилась у первого продюсера группы «Кино» Юрия Белишкина, которому в свою очередь передал этот фрагмент поклонник Цоя Игорь Сидоренко. Продюсер, как утверждается в публикации, решил продать торпедо из-за возникших у него вследствие болезни финансовых трудностей.

Стартовая цена лота составляет 250 тыс. рублей. Торги пройдут 28 сентября в Петербурге.

Друзья погибшего музыканта раскритиковали предстоящее событие.

«У меня просто разрывается сердце, когда я слышу, что кто-то продаёт то, что осталось после аварии, в которую попал Виктор, и кто-то это покупает. Это ужасно, это чудовищно, это неуважительно по отношению к нему», — сказала журналистам американская певица Джоанна Стингрей.

Ранее на продажу выставлялись и другие принадлежащие Цою вещи. В частности, его паспорт был продан на аукционе в 2018 году за 9,5 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года организаторы аукциона Sotheby’s в Лондоне продали за 1,379 млн фунтов стерлингов черновик с текстом песни «Богемская рапсодия», записанный лидером британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

В марте 2023 года аукционный дом «Литфонд» провел торги культовых и раритетных изданий XVIII–XX веков, среди которых был комплект номеров журнала «Современник», изданный Александром Пушкиным. Архивы «Современника» были проданы за 1,6 млн рублей.