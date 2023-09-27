Краснодар, 27 сентября, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Выпускники школ Краснодарского края, поступившие в университеты региона с высокими результатами ЕГЭ, получат премию в 100 тысяч рублей. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи первокурсниками в Кубанском государственном университете.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с первокурсниками в Кубанском государственном университете

«Вы талантливые и одаренные, отлично проявили себя в школе, побеждали в олимпиадах, показали лучшие результаты по ЕГЭ, — заявил глава региона, обращаясь к студентам. — Рад, что половина выпускников школ с высшими баллами выбрали вузы нашего края. Здесь делают все, чтобы вы стали успешными, отвечали всем вызовам, создавали инновации». По словам Вениамина Кондратьева, обучение в университетах края — «это возможность получить качественное высшее образование в своем регионе, вблизи от дома и родных».

Он подчеркнул, что власти Кубани, заинтересованы в том, чтобы одаренные учащиеся раскрыли свой потенциал, применили знания на практике и добились успеха на родной земле. «Приняли решение о разовой выплате в 100 тысяч рублей всем студентам-высокобалльникам, поступившим в краевые вузы. До конца этого года все получат такую премию», — пообещал первокурсникам Вениамин Кондратьев.

В 2023 году 282 выпускника школ Краснодарского края набрали максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене. Каждый третий из них поступил в ведущий вуз региона. По численности поступивших «стобалльников» лидирует Кубанский госуниверситет, на втором месте Кубанский государственный медуниверситет, на третьем — Кубанский государственный аграрный университет.