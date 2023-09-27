Москва, 27 сентября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Киев пытается перевести региональный конфликт на континентальный уровень, поэтому планирует удары по местам производства дронов для российских военных даже в Иране и Сирии, однако Запад на это не пойдёт. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на документ, которые Киев передал представителям стран G7, написала, что власти Украины попросили у западных стран ракеты большой дальности для ударов по территории России, а также Ирана и Сирии. Согласно информации журналистов, Украина хочет наносить удары по заводам в Иране, Сирии и России, производящим беспилотники. В Киеве уверены, что Москва использует дроны из Ирана и Сирии в ходе специальной военной операции.

«Это попытка Киева региональный конфликт сделать континентальным или даже межконтинентальным. Такого рода ракеты, которые запрашивают украинцы, относятся к баллистическим снарядам средней дальности, и они могут быть только у США. И вряд ли они на это пойдут. Потому что естественно будет ответ», — отметил Леонков.

По мнению эксперта, ответ может быть зеркальным со стороны России. То есть, как пояснил Леонков, если Киев хочет ударить по тем странам, которые считает союзниками Москвы в вооружении, то и Россия придётся поступить аналогичным образом с теми, кто поддерживает Украину.

«То есть такая симметрия действий приведёт к глобальному конфликту. Поэтому заявления Киева, его просьбы и хотелки — это накал обстановки по отношению к западным странам. Что мол поставляйте оружие, или мы попросим у дяди Джо, который вроде и не отказывает, но на втягивание ещё стран не согласится. Это будет уже полным началом войны между Россией и НАТО», — подчеркнул военный эксперт.

Он выразил уверенность, что ни Европе, ни США такое развитие событий не нужно, а потому они не одобрят планы Киева по возможным ударам не только по России, но и по Ирану и Сирии. Кроме того, Леонков обратил внимание, что Киев просит у США ракеты такого типа, которых у самого Вашингтона пока нет в достаточном количестве. Американская военно-промышленная корпорация Raytheon, которая заявляла, что расширит количество своих мощностей для производства таких дальнобойных ракет, пока, по словам эксперта, с этим вопросом не справилась.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не получал от Украины никаких документов, которые могли бы подтвердить поставки иранских дронов в Россию.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя поднял на смех «доказательства», которые приводят Запад и Киев о якобы применении российской стороной иранских БПЛА в ходе спецоперации на Украине. Дипломат показал фотографию с изображением украинского президента Владимира Зеленского с беспилотником и пояснил, что такие «фотодоказательства» носят комичный характер.