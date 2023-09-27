Прага, 27 сентября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Власти Чехии приняли решение о закупке у США 24 сверхзвуковых истребителей F-35, сообщил 27 сентября на пресс-конференции премьер-министр республики Петр Фиала.

U.S. Air Force Истребитель F-35

«Правительство приняло решение о закупке 24 сверхзвуковых самолетов F-35», — сказал он.

По его словам, первые истребители будут готовы в 2029 году, чешские пилоты начнут на них обучение в Соединённых Штатах.

Фиала добавил, что первые истребители поступят в Чехию в 2031 году, а все 24 самолёта Прага получит к 2035 году.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года чешское министерство обороны направило в США предварительный запрос о приобретении 24 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning.

На вооружении Чехии стоят 12 одноместных истребителей JAS-39 Gripen, которые были арендованы у Швеции до 2027 года. Кроме того, республика использует еще два двухместных самолета этого типа для учебных целей.