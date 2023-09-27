Москва, 27 сентября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Бывший спикер сил теробороны ВСУ трансгендер Сара Эштон-Чирилло в своём разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым) показала абсолютное отсутствие знаний об истории, отметила 27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кадр из видео Сара Эштон-Чирилло

Как сообщалось ранее, бывший спикер ВСУ, предполагая, что разговаривает с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сделала ряд острых заявлений, отметив, в частности, что «русские произошли от монголов» (по другой формулировке — «из группы людей, которые хотя быть рабами»), а Европа «заканчивается на Украине».

Следовало бы уточнить у бывшего спикера сил теробороны ВСУ, от кого, по его концепции, произошли украинцы и когда именно они произошли, если, согласно Эштон-Чирилло, они уже «тысячи лет назад» сражались с монголами, написала Захарова в своём Telegram-канале.

«Монголы, которые точно произошли от монголов, хотя бы в курсе, что они хотят быть рабами?» — отметила также официальный представитель МИД.

Земли, входящие сейчас в состав Болгарии, Польши, Литвы, тоже были завоёваны татаро-монголами, и бывший спикер ВСУ должен уточнить, есть ли и у граждан этих стран желание быть рабами, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года Эштон-Чирилло отстранили от должности. Также командование сил теробороны ВСУ заявило о начале проведения служебного расследования.

Бывший спикер сил теробороны занимал этот пост с августа 2023 года и успел сделать ряд русофобских заявлений, в частности, о том, что «русские не люди», а также угрожать убийством российским журналистам.