Донецк, 27 сентября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали боевиков ВСУ при попытке противника провести разведку боем около населённого пункта Новомайорское. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он отметил, что на угледарском направлении были зафиксированы попытки ВСУ проводить разведку боем в районе Новомайорского. Глава региона уточнил, что в результате противник был уничтожен, частично отброшен на исходные позиции.

Главы ДНР добавил, что была увеличена серая зона около населённого пункта Приютное.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Пушилин отметил, что киевский режим сконцентрировал дополнительные силы на краснолиманском участке фронта, ситуация там может обостриться. По его информации, по меньшей мере три батальона ВСУ переброшены на краснолиманское направление за минувшие несколько суток, ожидается обострение «по разным участкам». По его информации, по меньшей мере три батальона ВСУ переброшены на краснолиманское направление за минувшие несколько суток. Ожидается обострение «по разным участкам».

Пушилин 22 сентября рассказал о неудачных попытках ВСУ продвинуться на краснолиманском направлении. Российская артиллерия частично подавила, частично отбросила противника на исходные рубежи в районе Новоегоровки, Невского, Торского и Тернов.