Краснодар, 27 сентября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Размер губернаторской стипендии в Краснодарском крае увеличат до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев во время встречи со студентами.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

«Мы говорим, что нам нужен прорыв в науке, производстве, и для этого необходимо обладать достаточными компетенциями, — заявил он. — Сосредоточиться на получении знаний помогает специальная молодежная стипендия». Он отметил, что размер губернаторской стипендии увеличится вдвое с 5 до 10 тысяч рублей, а число лауреатов вырастет с одной до трех тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, губернаторскую стипендию в регионе получают студенты, аспиранты вузов и учащиеся колледжей и техникумов. Среди них представители студенческого самоуправления, лидеры общественных движений, волонтеры и авторы проектов в сфере государственной молодежной политики.