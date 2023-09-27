Уфа, 27 сентября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Сотрудники администрации Янаульского района Башкирии использовали фотошоп на кадре с награждением военнослужащего Артура Султангалиева за участие в спецоперации, поскольку боец сам попросил об этом. Об этом сообщила Газета.Ru, ссылаясь на источник в местной администрации.

Администрация Янаульского района РБ

По её информации, боец был ранен в январе 2023 года, он проходил лечение, в какой-то период он находился дома, военный комиссар 18 июля вручил ему медаль, Султангалиев прибыл в военкомат в футболке и шлепанцах. Во время вручения награды его сфотографировали сотрудники военкомата, участник СВО смутился, поскольку не был в форме и попросил, сделать фото в военной форме, пояснил собеседник.

Уточняется, что у награжденного мужчины не было больше возможности прибыть в военкомат, поскольку впереди его ожидало лечение.

В пресс-службе уточнили, что помимо СВО, Султангалиев участвовал в контртеррористической операции на Кавказе.

Издание сообщило, что 27 сентября пользователи Сети обратили внимание на то, что чиновники использовали фотошоп на фотографии с вручением награды военнослужащему, власти сообщали о награждении мужчины в июле. Тогда в группе социальной сети было опубликовано сообщение о том, что Султангалиев получил медаль из рук военного комиссара Янаула за участие в спецоперации. На снимке пользователи выявили фотошоп. В сентябре стало известно, что Султангалиева медикам спасти не удалось.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что погибшие участники специальной военной операции России ушли как герои, не дрогнув и не отступив.

Российский лидер заявил, что неудачи контрнаступления ВСУ связаны с мужеством военнослужащих Вооруженных сил России, качеством российских вооружений и организацией командования. Он также отметил, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач.

Президент отдельно отметил мужество и героизм российских солдат, правильную организацию и управление войсками. Также он сообщил, что в рядах войск киевского режима наблюдаются значительные потери, они существенно превышают традиционное соотношение три к одному.