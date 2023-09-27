Бугуруслан, Оренбургская область, 27 сентября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет Diamond DA40 после отказа двигателя совершил вынужденную посадку в Оренбургской области. Об этом сообщило 27 сентября издание РЕН ТВ.

Павел Лисицын/РИА Новости

Борт, принадлежащий Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации имени А. А. Новикова, выполнял учебно-тренировочный полёт. За штурвалом находился курсант, рассказал источник издания.

Из-за отказа двигателя пилот совершил посадку в кукурузном поле в селе Завьяловка Бугурусланского района, он не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября пассажирский самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск с 161 пассажиром на борту, совершил аварийную посадку на поле с рожью под Новосибирском. В самолёте отказала гидравлическая система, и пилот Сергей Белов принял решение об экстренной посадке из-за угрозы отказа двигателя. Пострадавших не было.