ФНС обязала блогера Лерчек выплатить 124 млн рублей штрафа
ФНС обязала блогера Лерчек выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов
Москва, 27 сентября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить штраф в размере 124 млн рублей за неуплату налогов, сообщил 27 сентября её адвокат Константин Третьяков.
«18 сентября вынесено решение ФНС. После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню, 124 млн рублей. Чекалины настроены конструктивно и всё оплатят», — сказал он «РИА Новости».
Однако, отметил адвокат, есть процессуальное препятствие: всё имущество, включая деньги на счетах, арестовано в рамках уголовного дела, для прекращения которого нужно оплатить штраф и пеню. Третьяков назвал эту ситуацию замкнутым кругом.
Он сообщил, что на прошлой неделе он и его подзащитная обратились в Следственный комитет с ходатайством о снятии ареста со счетов. «Теперь ждём конструктивной позиции следствия по этому вопросу, чтобы мы могли добровольно внести эти деньги в бюджет», — заключил Третьяков.
Как передавало ИА Регнум, уголовное дело о неуплате налогов на 311 млн рублей против Валерии и её супруга Артёма Чекалиных было возбуждено в марте. Выяснилось, что Чекалина в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Уточняется, что блогер получила эти средства в ходе проведения фитнес-марафонов.
Кроме того, по данным следствия, Валерия и Артём Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США, и тем самым замаскировав связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.
В мае адвокат Константин Третьяков сообщил, что блогеры погасили задолженность по налогам.