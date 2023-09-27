Москва, 27 сентября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить штраф в размере 124 млн рублей за неуплату налогов, сообщил 27 сентября её адвокат Константин Третьяков.

Кадр из видео Блогер Валерия Чекалина.

«18 сентября вынесено решение ФНС. После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню, 124 млн рублей. Чекалины настроены конструктивно и всё оплатят», — сказал он «РИА Новости».

Однако, отметил адвокат, есть процессуальное препятствие: всё имущество, включая деньги на счетах, арестовано в рамках уголовного дела, для прекращения которого нужно оплатить штраф и пеню. Третьяков назвал эту ситуацию замкнутым кругом.

Он сообщил, что на прошлой неделе он и его подзащитная обратились в Следственный комитет с ходатайством о снятии ареста со счетов. «Теперь ждём конструктивной позиции следствия по этому вопросу, чтобы мы могли добровольно внести эти деньги в бюджет», — заключил Третьяков.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело о неуплате налогов на 311 млн рублей против Валерии и её супруга Артёма Чекалиных было возбуждено в марте. Выяснилось, что Чекалина в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Уточняется, что блогер получила эти средства в ходе проведения фитнес-марафонов.

Кроме того, по данным следствия, Валерия и Артём Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США, и тем самым замаскировав связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

В мае адвокат Константин Третьяков сообщил, что блогеры погасили задолженность по налогам.