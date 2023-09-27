Краснодар, 27 сентября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве заключили администрация Краснодарского края и государственная корпорация «Роскосмос». Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, документ подписали губернатор региона Вениамин Кондратьев и генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

«На сегодняшний день три вуза края выпускают специалистов ИТ-сферы. В планах создание собственного производства микроэлектроники, — отметил Вениамин Кондратьев. — Для региона важно, чтобы этот научный, технический и кадровый потенциал реализовывался в различных отраслях экономики».

Губернатор Краснодарского края выразил уверенность, что сотрудничество откроет новые возможности в области мониторинга строительства, сельского и лесного хозяйства, последствий чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эффективности использования природных ресурсов.