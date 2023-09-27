Бамако, 27 сентября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Крушение грузового самолёта Ил-76ТД в аэропорту города Гао в Мали попало на видео, кадры опубликовал 27 сентября Telegram-канал AviaNews.

Кадр из видео

Официально самолёт принадлежал ВВС Мали, говорится в описании видео.

Самолёт разбился 23 сентября при заходе на посадку. На кадрах видно, что он выкатился за пределы посадочной полосы, продолжая двигаться с большой скоростью. Затем он накренился и упал, после этого начался пожар.

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Как сообщало ИА Регнум, к месту падения самолёта выехали спасатели. Сообщений о пострадавших не было.

В октябре 2022 года в аэропорту Гао разбился самолёт Су-25 малийских вооружённых сил, тогда погиб один человек.