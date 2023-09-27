Берлин, 27 сентября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Инцидент с присутствием в парламенте Канады нациста Ярослава Хунка (Гунька) является неприемлемым, посол Германии не была заранее поставлена в известность. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на брифинге в Берлине.

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Он подтвердил, что посол Германии вместе с её коллегами из «Большой семёрки» действительно присутствовала на трибунах канадского парламента и принимала участие в мероприятии.

По словам Фишера, о присутствии на нём Хунки никому заранее не сообщалось, также послу было неизвестно о причастности украинца к деятельности в войсках СС.

Журналист напомнил официальному представителю МИД ФРГ, что спикер палаты общин Энтони Рота чётко анонсировал, что Хунка воевал во время Второй мировой войны против русских и советской армии, и посол не могла этого не слышать. На это Фишер ответил, что в те времена функционировали самые разные группировки.

«Вы наверняка знаете об Армии Крайове, которая воевала как против Вермахта, так и против Красной армии. В этом отношении это не совсем так очевидно, как вы об этом говорите», — заявил он, добавив, что сам инцидент является неприемлемым.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, ветерана дивизии СС «Галичина». Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Первая украинская дивизия, она же 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», более известная как дивизия СС «Галичина», — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

Еврейская организация «Друзья Центра Симона Визенталя» потребовала извинений от властей Канады за чествование в канадском парламенте бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки.

Еврейские общественники призвали Оттаву объяснить, как Хунка «получил признание» от спикера палаты общин Канады Энтони Роты. Парламентарий уже принёс свои извинения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тот факт, что Владимир Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии. Он отметил, что пристрастие к нацистской идеологии киевского режима не является новостью.