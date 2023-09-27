Москва, 27 сентября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон потеряла в политике всё и её последний шанс сохранить воспоминания о себе — придуманные факты, поэтому не стоит придавать значение её высказываниям о российском руководстве. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Иван Шилов ИА Регнум Хиллари Клинтон

Ранее бывший американский госсекретарь в ходе выступления в Госдепе обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину и заявила, что расширение НАТО — это якобы последствия российской политики. Она добавила, что люди сами выбирают путь вступления в альянс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поведение Клинтон, отметил, что она пытается всё поставить с ног на голову и подменить понятия.

«Хилари Клинтон борется за своё наследие, это её последний шанс. Это человек, который потерял всё, который, видимо, смирился, что первой женщиной президентом скорее будет Мишель Обама (супруга бывшего президента США Барака Обамы — прим. ред.), которую она глубоко ненавидит. Поэтому всё что осталось у Хилари — это муж-саксофонист и некое политическое наследие, за которое она будет бороться любыми средствами — с ног на голову, с головы на бок, с интерпретациями и придумыванием фактов», — отметил Евстафьев.

Он обратил внимание, что многое сказанное Клинтон часто не соответствует действительности. Однако, по мнению Евстафьева, политический контекст нового времени ориентируется не на реальные факты и историю, а, как уже многие успели заметить, на желания западных элит и их трактовку событий.

«Особенность современной западной политики такова, что даже бывший госсекретарь США может говорить всё, что угодно о России, даже если это не имеет отношения к реальности, но западные элиты будут воспринимать это как исторические факты и правду», — подчеркнул политолог.

По его словам, ситуация удручается тем, что Клинтон остаётся авторитетной либеральной фигурой в западных кругах, а потому последователи американской демократии могут воспринять её слова за чистую монету.

«Она не просто глава самого мощного либерального клана из всех, которые существуют, ведь Билл Клинтон уже не производит впечатление адекватного человека, а клан Бушей очень деградировал. И своими заявлениями, и недавним участием в интервью она задаёт тон всем тем, кто принадлежал к клану Клинтонов. Она очень влиятельная фигура. И Даже Мишель Обама будет придерживаться версии, которую сформулировала Хилари», — отметил Евстафьев.

При этом эксперт призвал не так критично относиться к обращению Клинтон в сторону российского президента. Политолог напомнил, что на Западе к своим оппонентам в беседе принято обращаться по имени и без отчества.

В день начала специальной военной операции президент России Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет Россия настойчиво пыталась договориться с НАТО о равноправной безопасности в Европе, но в ответ получала враньё и попытки шантажа.

В свою очередь замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прямо заявил о том, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО.

Ранее Хиллари Клинтон, проигравшая на президентских выборах в 2016 году Дональду Трампу, заявила, что его победа на предстоящих выборах станет концом для американской демократии. По её словам, при таком стечении обстоятельств Трамп может даже вывести США из НАТО.