Москва, 27 сентября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В Нижегородской области 27 сентября стартовал финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница: Легенды будущего». Участие в этом году и в самом деле принимают ребята со всей России. Так, в деревню Истомино, где и проходят состязания, приехали молодые команды из Донецкой Народной Республики, Чечни, Татарстана, Калмыкии, Свердловской, Тюменской, Белгородской, Псковской и Московской областей, из Бурятии, Хабаровского края, Москвы ЯНАО и Кузбасса.

Кадр из видео

Всех 225 участников распределили на время финала на две команды: красных и зелёных. Во время игры им предстоит выполнить несколько непростых тактических заданий, следуя сценарию: пользоваться радиостанциями, преодолевать «минные поля», уничтожать условную технику противника и даже управлять дронами.

В каждой команде есть свои специалисты. Есть командир, инструктор, военный корреспондент, политический руководитель, связист, штурмовик, оператор БПЛА, сапёр, медик и топограф.

Как отметила руководитель департамента патриотической направленности «Движения первых» Дарья Козырева, «Зарница» трансформируется и адаптируется к современному поколению, при этом сохраняя старые-добрые традиции и ценности.

«Наша главная задача — сохранить систему правильных ценностей советского времени, но при этом внести в «Зарницу» новые трансформационные вещи: применение высокотехнологичного оборудования, новые и актуальные темы, сделать игру такой, чтобы в неё захотели играть ребята», — отметила она.

В ходе финала ребята рассказали о своих эмоциях. Все сосредоточены, но получают настоящее удовольствие.

«Патриотизм — это когда ты любишь свою страну, и готов всё отдать для её жителей», — отметила участница из Екатеринбурга.

Другая участница рассказала, какие новые навыки приобрёл благодаря «Зарнице».

«Я помогаю проводить занятия по штурмовой подготовке, изучаем тактику управления дроном, нас учат правильно снимать видео и делать фото, монтировать в репортаж», — поведала она.

Поболеть за ребят и приобщиться к духу соревнований пришли эксперты, участники СВО, известные журналисты и блогеры. Так, военкор Ирина Куксенкова отметила, что «Зарница» несёт не только развлекательный, но и воспитательный, и образовательный посыл.

«Это подготовка. Такие вещи надо проводить на школьном уровне, должно быть масштабно как у наших родителей», — указала она, добавив, что сомнений в патриотичности предыдущего поколения, советских людей нет. Тогда многие наоборот стремились пойти служить в армию, отдать долг Родине. Сегодня стоит перенимать этот положительный опыт и проводить соревнования «Зарницы» по всей России в больших масштабах.

Одной из ведущих трансляции финала стала известная блогер Наташа Гасанханова. Она рассказала, что буквально в восторге от происходящего и посетовала, что в её детстве таких соревнований не проводилось. По слова блогера, может быть тогда, она бы была не просто более дисциплинирована, но и стала бы военным корреспондентом.

«Это не только про любовь к военному делу, но и про военную журналистику. Это круто, когда ребятам дают возможность попробовать себя», — сказала она.

Кроме того, она предложила создать такие же соревнования с участием блогеров и артистов. Однако долго усидеть перед микрофоном Гасанханова не смогла и «бросив» соведущего отправилась болеть за любимую команду прямо «в поля».

Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров отмечалт, что проведение обновленной «Зарницы» является важным этапом развития военно-патриотических игр в России. Ребята получат новые впечатления и опыт, а их рекомендации будут использованы при разработке единого игрового стандарта, который распространят на всю Россию. Игра проходит с 22 по 28 сентября.

В июле на Бородинском поле в Московской области завершились финальные испытания конкурса «Зарница 2.0». Игра прошла с использованием современных технологий и помогла участникам получить целый комплекс новых навыков и знаний от управления дронами до противостояния информационным атакам. Для выполнения задач необходимо было применять навыки разведки, включая управление беспилотником и применение методов РЭБ.