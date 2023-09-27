Москва, 27 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко разобраться в ситуации с доступностью приборов для больных диабетом и предложить возможные решения проблемы. Об этом Путин заявил 27 сентября на совещании с правительством.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

Значительная доля диабетиков сталкивается с дефицитом устройств непрерывного мониторинга глюкозы и расходников к ним, рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

«Прошу вас проанализировать и мне отдельно доложить», — сказал Путин, обращаясь к Мурашко.

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