Вашингтон, 27 сентября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Российские войска стали более эффективно применять артиллерию для отражения попыток ВСУ атаковать, и прорвать три линии обороны ВС РФ киевская армия не может, заявил 27 сентября бывший разведчик вооружённых сил США Тони Шаффер.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Русские на порядок улучшили навыки по использованию артиллерии. Они наносят точные удары, научившись также эффективно применять беспилотники. Как только вы начнёте перемещаться на поле боя, особенно в светлое время суток, вас сразу заметят, и в течение нескольких минут вам на голову обрушится волна из снарядов», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

ВСУ не могут ни нарастить боевую мощь для прорыва линий обороны, ни перегруппироваться — из-за постоянных обстрелов со стороны ВС РФ, сказал Шаффер. Новые поставки западной военной техники, включая и истребители F-16, уже ничего не изменят, потому что момент для наступления упущен, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России продолжают активные действия по разгрому противника в зоне специальной военной операции. На купянском направлении в Харьковской области была значительно расширена зона контроля российских войск, отметил он.

У так называемого контрнаступления ВСУ нет никаких значимых результатов, заявил также министр. С начала сентября 2023 года ВС РФ уничтожили свыше 17 тысяч военнослужащих противника, а также более 2700 единиц вооружения, сообщил Шойгу.

26 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западные страны поставляют Украине всё новые виды вооружения, но оно оказывается неэффективным в боях с ВС РФ и «постепенно утрачивается на поле боя».