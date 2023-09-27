Москва, 27 сентября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая открытию VII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», которая является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Во время пресс-конференции по видеоконференцсвязи к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что сегодня у России масштабные планы, не просто импортозамещение — задача гораздо серьёзнее.

«Нам надо не просто кого-то заместить, а двигаться вперёд, создавать принципиально новые, прорывные решения. Именно такие задачи поставлены президентом нашей страны перед правительством и перед руководителями ключевых отраслей и ключевых российских компаний. А для того, чтобы добиваться таких амбициозных целей, нужны амбициозные, талантливые и яркие специалисты», — подчеркнул Кириенко.

Он добавил, что, глядя на участников и победителей олимпиады, видно, что в России таких специалистов — огромное количество. Для участников это мероприятие, по его словам, может стать возможностью карьерного роста, прохождения стажировки и получения работы в лучших российских компаниях.

Список направлений олимпиады ежегодно пополняется согласно интересам студентов и запросам рынка труда: в VII сезоне открылось четырнадцать актуальных направлений, среди них: «Разработка беспилотных воздушных судов», «Стратегическое управление проектами», «Устойчивое развитие и рациональное природопользование», «Зелёная энергетика», «История и культура России», «Языкознание и литературоведение», «Фотоника» и другие.

«Олимпиада «Я — профессионал» оказывает значительное влияние на формирование российского образовательного ландшафта. Приятно видеть, что с каждым годом в олимпиаду включается всё больше высших учебных заведений, а некоторые из них становятся соорганизаторами», — отметила, в свою очередь, замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

По словам руководителя Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара, в VII сезоне отличительной чертой олимпиады становится переход к полному циклу карьерного наставничества своих участников с момента регистрации: студенты получат доступ к экспресс-курсу карьерно-психологического консультирования, встречам с HR-лидерами и информационным ресурсам олимпиады и её партнеров.

Среди партнеров олимпиады, принимающих активное участие в формировании карьерной траектории российских студентов самые крупные и передовые компании России, среди которых: Яндекс, Сбер, ВТБ, «Росатом», «Газпромбанк» и другие.

Олимпиада предоставляет карьерные возможности всем студентам, независимо от их социального статуса, возраста и региона проживания. Большой интерес к «Я — профессионал» проявляют студенты из новых регионов, что играет важную роль в расширении активного студенческого сообщества.

За шесть сезонов олимпиада выстроила мощный бренд: по данным ВЦИОМ, «Я — профессионал» является одним из наиболее узнаваемых в линейке 26 проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В рамках постконкурсного сопровождения участники получают доступ к уникальным вакансиям, которые размещены на карьерном портале олимпиады, а также проходят полный цикл карьерного сопровождения: от составления резюме до выхода на стажировку.

Помимо возможности пройти стажировку, дипломанты олимпиады также получают льготы при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты — премию до 300 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Масштабное образовательное состязание нового формата для студентов разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно–научных, педагогических, аграрных и медицинских.

Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность зарекомендовать себя перед работодателями и пройти стажировку в крупной профильной компании.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 июля принял участие в заседании Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» в Москве, где подвели итоги работы платформы за пять лет. В ходе заседания президент заявил, что участниками программ за 5 лет стали более 20 млн человек из более чем 150 стран мира. По его словам, мероприятия в рамках совета направлены на то, чтобы поддержать человека и помочь ему самореализоваться.

Он отмечал, что свыше 80% молодых людей в России считают, что для их реализации созданы все подобающие условия, а среди участников проекта — более 90%. Российский лидер выразив надежду, что дальше работа будет идти так же энергично и эффективно.