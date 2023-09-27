Нижний Новгород, 27 сентября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Ремонт дорог, ведущих к двум знаковым туристическим объектам, выполнен в этом году в Нижегородской области. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведены подъездные пути к селам Большое Болдино и Дивеево общей протяженностью около шести км. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Андрей Репин ИА REGNUM Большое Болдино, дом-музей А.С. Пушкина

«Большое Болдино и прилегающие земли на протяжении четырех веков принадлежали роду Пушкиных, — напомнил и. о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев. — Здесь находится и единственное сохранившееся владение великого писателя. Дивеево — крупнейший духовный центр православной России, место паломничества верующих со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья». «Комфортный подъезд к этим населенным пунктам важен не только для местных жителей, но и для туристов и паломников», — подчеркнул он.

Wikipedia / Вадим Разумов Арзамас

Отремонтированные подъездные пути к Дивееву и Большому Болдину дополняют транспортный каркас юга Нижегородской области вместе с построенным в этом году южным обходом Арзамаса. Стоимость ремонта составила более 32 млн рублей. «Объездная дорога, — отметил президент РФ Владимир Путин, лично открывая движение по новой федеральной трассе М-12 на участке от Москвы до Арзамаса, — разгрузит город от транзитного транспорта, повысит скорость и удобство автомобильного движения в этом регионе, будет способствовать росту туристического потока в Нижегородскую область».