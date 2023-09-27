Вашингтон, 27 сентября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты после многолетних переговоров на условиях взаимности вводят безвизовый режим для Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента и министерства внутренней безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

В заявлении говорится о том, что министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в консультации с государственным секретарем Энтони Блинкеном объявил о включении Израиля в программу безвизового въезда.

Отмечается, что до 30 ноября 2023 года планируется внести изменения в электронную систему согласования поездок для того, чтобы позволить гражданам Израиля претендовать на пребывание в США с деловыми и туристическими целями на срок до 90 дней без предварительного получения американской визы.

Уточняется, что данное нововведение стало возможно, в частности, после того, как власти Израиля изменили правила въезда, распространив взаимные привилегии на всех граждан США независимо от религии, происхождения или национальности.

Речь идёт об американцах палестинского происхождения с Западного берега реки Иордан, которые теперь, по заверению властей Соединённых Штатов, имеют возможность въезжать в Израиль без виз и пользоваться тель-авивским международным аэропортом имени Давида Бен-Гуриона.

Как передавало ИА Регнум, власти Израиля намерены построить линию заградительных сооружений на границе с Иорданией, сообщил 3 сентября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Строительство стены на границе с Египтом предотвратило проникновение в Израиль более миллиона нелегальных мигрантов из Африки, без заградительных сооружений Израиль мог оказаться на пороге «уничтожения», добавил он.

Строительство линии заградительных сооружений протяжённостью 230 км на границе Израиля и Египта началось в 2011 году и закончилось в 2013-м. Объём затрат оценивался в 1,6 млрд шекелей (около 40 млрд рублей).