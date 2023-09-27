Москва, 27 сентября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) Ксения Разуваева в ходе правительственного часа в Госдуме представила депутатам доклад о реализации молодёжной политики, нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения.

РИА Новости / Евгений Биятов

Разуваева заявила, что Росмолодёжь по поручению президента России Владимира Путина формирует основополагающий документ — стратегию молодёжной политики до 2030 года. В ближайшее документ будет вынесен на публичное обсуждение.

Глава агентства обратила внимание на систему воспитания молодёжи в стране. Так, сейчас государство делает большой акцент на поддержку военнослужащих и их семей, адаптацию и трудоустройство в систему молодёжной политики ветеранов спецоперации. Всё это помогает не только оказать реальную помощь бойцам, но и приобщает к этому молодое поколение, воспитывая в нём патриотические ценности, а ребятам из новых регионов, помогает интегрироваться в федеральную повестку.

Например, согласно приведённым данным статистики, за два года доля молодёжи, испытывающей гордость за культуру и историю России, увеличилась вдвое и составила на конец 2022 года 91% от всей молодёжи. В 2020 году такой показатель составлял всего 46%. Помимо этого, за последние 2 года, согласно опросам, на 13% выросло число тех, кто считает себя патриотами, достигнув рекордных 81%. Ключевыми ценностями молодые называют человеческую жизнь, семью, историческую память, взаимопомощь, созидательный труд.

В настоящее время волонтёры совместно с депутатами и фракциями в ходе гуманитарной помощи уже продуктов питания и воды передали на фронт свыше 1 млн тонн.

Разуваева обратила внимание на то, что Росмолодёжь перешла от точечных форматов взаимодействия с аудиторией к «круглогодичному сопровождению»: построено четыре образовательных центра для работы с разными группами молодых людей и 11 круглогодичных центров компетенций появится в 2024 году. Помимо этого, в России появилась единая система работы с молодёжью, которая охватывает все возраста от начальной школы до 35-летнего специалиста.

Для интеграции молодёжи новых регионов Росмолодёж организовала просветительские поездки по России, в них до конца года примет участие более 13,5 тысяч молодых людей. Ребята смогут ознакомиться с российскими регаонами, познакомиться со сверстниками, обменяться опытом и идеями. В каждом из новых субъектов создано профильное министерство, а по итогам 2023 года в рамках программы «Регион для молодых» туда будет направлено свыше 336 млн рублей на развитие инфраструктуры, проведение различных образовательных программ.

Уделяется особое внимание и трудоустройству молодёжи в регионах. Для этого создана профильная программа, приглашаются крупные компании на площадки форумов с реальными проблемами, которые решают участники и получают за это стажировки, проекты и трудоустройство.

Например, в прошлом году был запущен проект «Больше, чем работа». В 2022 году он собрал более 10 000 участников, в том числе свыше 2 000 человек прошли экспресс-стажировки у партнеров. За 2023 год проект охватит столько же человек.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Путин поручил правительству разработать и утвердить стратегию реализации молодёжной политики в стране на период до 2030 года.

Ранее глава государства заявлял, что при проведении молодёжной политики в России нужно действовать деликатно. Молодым людям, попавшим «под шквал информационных атак», требуется дать «опору в виде достоверных знаний».