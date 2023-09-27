Москва, 27 сентября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов можно использовать механизмы, которые уже применяются при регулировании экспорта удобрений, заявил 27 сентября президент России Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин

«У нас есть практика по другим отраслям, по удобрениям, допустим. Действительно, поставили на внутренний рынок необходимый объем, а потом зарабатывайте на внешнем. Ну есть же, работает. Ясно, что здесь есть своя специфика в нефтянке, но, тем не менее, большой разницы-то нет, надо только своевременно эти решения принимать, и всё», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе совещания президент также обратил внимание министров, что, несмотря на принятые государством меры, рост розничных цен на бензин продолжается. Правительству следует дополнительно поработать с участниками рынка, отметил глава государства.

Министр энергетики Александр Новак в свою очередь отметил, что на цену топлива в России влияют в том числе рост мировых цен на нефть и ослабление рубля. Запрет на экспорт бензинов и дизельного топлива привёл к снижению цен на 20% и 16% соответственно, отметил министр. В ближайшее время будут приняты новые меры для стабилизации ситуации на топливном рынке, сказал также Новак.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 20 сентября в Минэнерго анонсировали радикальные меры по борьбе с «серым экспортом» нефтепродуктов. Эти меры должны снизить цены на топливо на внутреннем рынке, заявил на слушаниях в Госдуме первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении временного ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения призваны помочь насытить внутренний рынок и снизить цены для потребителей.