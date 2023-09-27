Москва, 27 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Победа России в конфликте на Украине послужит «интеграции Великого Севера», куда будут входить РФ, США и Европа, написал бывший помощник российского президента Владислав Сурков в статье, опубликованной на портале «Актуальные комментарии».

Владислав Сурков

Он считает, российская победа изменит не только её саму, но и так называемый Запад.

«Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер», — пишет автор.

По его словам, на скорое появление Севера указывает актуализация понятия «Глобальный Юг». «А юга ведь без севера не бывает», — добавил Сурков.

Когда-то, пишет экс-советник президента, понятие «Глобальный Север» было фактически синонимом Запада, но не прижилось, а теперь контуры Великого Севера, хотя и едва видны, но уже проступают и несут совсем другой смысл. По мнению Суркова, в настоящий момент идёт бурная реакция синтеза цивилизаций, результатом которой станет растворение и Запада, и Востока в Великом Севере.

«Все участники этого процесса переживают и не раз ещё переживут трагические трансформации, пока не начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта. На это уже ушли века, и уйдёт ещё немало десятилетий», — предполагает Сурков.

Автор заметки отметил, что шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых, когда президент России Владимир Путин предложил США подумать о вступлении России в НАТО, однако это предложение было отклонено. Сурков считает, что предложение отклонили из-за страха, что Москва сможет оспаривать гегемонию Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на младших членов альянса. В тексте подчёркивается, что США и Евросоюз не скоро дозреют до «правильного мира», но это не значит — никогда.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2020 года президент РФ Владимир Путин освободил Владислава Суркова от занимаемой последним на тот момент должности помощника президента.