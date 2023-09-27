Москва, 27 сентября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на топливном рынке с премьер-министром Михаилом Мишустиным и зампредом правительства Александром Новаком. Об этом глава государства сообщил 27 сентября, открывая совещание с членами правительства.

Кадр из видео

По оценке президента, ситуация с ценами на топливном рынке связана с сезонным фактором, в частности — с работами в области сельского хозяйства. Путин не стал вдаваться в детали, поручив Новаку рассказать о предлагаемых мерах по нормализации ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября в Минэнерго анонсировали радикальные меры по борьбе с «серым экспортом» нефтепродуктов.

Председатель правительства Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление о введении в России временного ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. В правительстве пояснили, что такое решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения призваны помочь насытить внутренний рынок топлива и тем самым снизить цены для потребителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3835687" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как заявил позднее первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин, запрет на экспорт бензина и дизтоплива вели бессрочно. При этом он подчеркнул, что это зависит от насыщения рынка и результатов применения этого инструмента. Сорокин считает, что мера даст эффект очень быстро, поскольку остановит «вымывание», позволит насытить биржу и внутренний рынок, закрыть нехватку, в том числе у аграриев.

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок бензина и дизтоплива на биржу. Кроме того, власти ежедневно ведут мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объёмов.