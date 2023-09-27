Москва, 27 сентября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли поражение живой силе и техники трёх механизированных бригад ВСУ на купянском направлении, сообщил 27 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, нанесено поражение живой силе и технике подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское ЛНР, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.

«Уничтожено до 15 украинских военнослужащих и два автомобиля», — сказал Конашенков на брифинге.

Также российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США и две гаубицы «Мста-Б».

Как передавало ИА Регнум, сутками ранее в Минобороны сообщили об успешной операции артиллеристов Вооружённых сил России. Бойцы уничтожили пункт боепитания киевских боевиков на купянском направлении.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия разбила у противника установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка.