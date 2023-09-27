Москва, 27 сентября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли свыше 150 человек на южнодонецком направлении за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 27 сентября на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что в районе запорожского села Приютного подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны. Российских бойцов поддерживала артиллерия.

Кроме того, подразделениям 31-й и 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригаде морской пехоты ВСУ нанесено огневое поражение у населённых пунктов Старомайорское, Владимировка, Никольское, Урожайное и Сладкое в ДНР.

Украинские войска потеряли на этом направлении более 150 военнослужащих, две бронемашины, пять автомобилей и три гаубицы Д-20, уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы на южнодонецком направлении взяли укреплённые позиции противника после массированной артиллерийской подготовки и высадки десанта в количестве 15 человек. Штурмовики выполнили поставленную задачу без потерь.