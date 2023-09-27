Москва, 27 сентября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Правительство России может ещё на шесть месяцев — до мая 2024 года — запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов. Соответствующий проект постановления подготовил Минпромторг, документ опубликован 27 сентября на портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Драй ИА REGNUM Коллегия Минпромторга РФ

Прежний запрет действовал с 20 марта до 20 сентября 2023 года. Новый запрет предлагается ввести с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Речь идёт о запрете вывоза за границу отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома с драгоценными металлами или их соединениями.

Под запрет попадут отходы и лом электротехнических и электронных изделий, которые используются главным образом для извлечения драгоценных металлов и являются существенно важными для внутреннего рынка России, указано в документе.

Запрет не будет распространяться на экспорт катодной сурьмы в слитках и на пробы (одна проба не более 500 г), отобранные от партий лома и отходов драгоценных металлов, если их вывозят организации с правом аффинажа драгоценных металлов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минпромторге зафиксировали увеличение спроса за рубежом на товары отечественной химиндустрии. По состоянию на март 2023 года экспорт такой продукции вырос более чем на 20%. В стране за последний год открылись 11 новых производств химических компонентов, в том числе для фармацевтической, строительной, пищевой и ряда других индустрий.