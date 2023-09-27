Москва, 27 сентября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал российское гражданство австралийскому активисту Семёну Бойкову. Соответствующий указ 27 сентября размещён на портале официальной правовой информации.

Кадр из видео «Атаман австралийских казаков» Семён Бойков

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бойков Семён, родившийся 15 февраля 1990 года в Австралии», — говорится в документе.

Бойков получил известность благодаря совей пророссийской деятельности как «атамана австралийских казаков». В феврале 2023 года он стал одним из организаторов акции в поддержку России. Сообщалось, что в этом митинге в Сиднее приняли участие около 1,5 тысяч человек. Австралийские власти хотели арестовать Бойкова, однако ему удалось укрылся в дипмиссии России в Сиднее.